Alcuni giorni fa, Fedez era stato “beccato” a flirtare con una ragazza bionda durante il party in occasione dell’uscita del nuovo album dell’amico Capo Plaza, e il video dei due che chiacchieravano aveva fatto immediatamente il giro del web.

La ragazza in questione si chiama Ludovica Di Gresy, una studentessa di moda che fa parte dell’alta borghesia di Milano che, però, in quell’occasione avrebbe rifiutato le avances dell’ormai ex marito di Chiara Ferragni. Dal video, infatti, si vede il rapper chiederle di spostarsi in un luogo più appartato per parlare, ma lei lo saluta e va via mentre Fedez resta in compagnia degli amici.

Dopo l’incontro alla festa, però, pare che i due abbiano avviato una conoscenza. Due giorni fa, infatti, Fedez sarebbe stato avvistato in un noto locale milanese proprio in compagnia di Ludovica, e tra i due sarebbe scattato anche un bacio.

A pubblicare la notizia è stato Very Inutil People, che ha condiviso tra le sue Instagram stories le immagini di quello che sembrerebbe essere Fedez intento a baciare una ragazza bionda (presumibilmente Ludovica): “Fedez baciava una ragazza bionda, penso la stessa del release party dell’album di Capo Plaza”, dice la segnalazione.

Nelle foto successive si vede in maniera ancora più evidente che Fedez si trova all’interno del locale, vicino a quella che pare essere proprio la Di Gresy.