Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, durante la quale si è rivelata veritiera la segnalazione su Mario Cusitore relativa ad un suo incontro in un B&B con l’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, Ida Platano ha deciso di eliminarlo. Messo alle strette, l’ormai ex corteggiatore partenopeo ha confessato, ma allo stesso tempo ha dichiarato che tra loro non è successo nulla.

La tronista e gli opinionisti non gli hanno creduto, con Tina Cipollari che si è infuriata con lui, mentre Gianni Sperti è rimasto molto deluso. Ida, dopo l’addio anche di Pierpaolo Siano, non ha potuto fare altro che abbandonare il trono.

Ieri pomeriggio, però, Mario ha pubblicato su Instagram una storia che sembra rivolta proprio alla Platano. Lo speaker radiofonico ha infatti condiviso uno spezzone del film Le pagine della nostra vita contenente una dichiarazione che sembra essere rivolta proprio alla tronista.

“E allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno. Ma io voglio farlo perché io voglio te! Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te ogni giorno della nostra vita”.