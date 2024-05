Veronica Ursida è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultimo appuntamento di Casa Lollo. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, oltre a commentare (duramente) quanto accaduto tra Ida Platano e Mario Cusitore (senza risparmiare frecciatine alla tronista), ha detto la sua in merito alle voci che parlano di una crisi in corso tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ipotizzando che i due potrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, e magari trovarsi insieme a Ida e Mario all’interno di Is Morus Relais.

“Potrebbero ritrovarsi Ida, Roberta, Mario e Alessandro tutti insieme a Temptation Island. Immagina Roberta e Ida nello stesso villaggio e dall’altra parte Mario e Alessandro. Se Roberta tornasse single potrebbe essere una papabile tronista”.

Inoltre, Veronica ha commentato la possibilità di tornare a Uomini e Donne: “Io adesso sono single, però sto facendo un percorso mio anche a livello televisivo con altri cose, se mi vogliono offrire il trono, però, ci potrei pensare. Quando ho mandato la richiesta per andare a Uomini e Donne c’era Rudy Zerbi che mi ha fatto il casting e io volevo fare la tronista, ma lui mi ha detto che ero già nell’over. La mia richiesta quindi era già quella, mai dire mai. Potremmo stare io e Roberta ai lati dei due opinionisti, io però dalla parte di Tina”.