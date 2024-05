Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno visto protagonisti Ida Platano e Mario Cusitore. Ieri pomeriggio, il corteggiatore ha confessato di essere stato insieme ad una donna in una camera di un B&B per due volte, aggiungendo che, però, non sarebbe accaduto nulla. Sulla questione è intervenuta anche Veronica Ursida, che è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. L’ex dama del Trono Over si è mostrata particolarmente dura nei confronti di Mario e della stessa Ida, condannando il comportamento del corteggiatore ma anche quello della tronista che, secondo lei, avrebbe dovuto essere più accorta.

“Penso che i bugiardi cronici negano anche di fronte all’evidenza. Mi aspettavo una puntata bomba, che dopo aver scoperto tutta la verità o quasi ci fosse Gianni che gli saltava al collo e inveiva contro di lui, Tina bravissima, ma anche Maria me l’aspettavo più arrabbiata. Alla fine Mario ha preso in giro un po’ tutti, Ida compresa, anche se lei se l’è un po’ cercata a mio avviso, perché i sentori li aveva avuti, quindi invece di andare ad attaccarsi sempre di più con quest’uomo poteva fare dei passi indietro. Le segnalazioni ci sono state, se lei avesse fatto dei passi indietro qualcun altro sarebbe potuto scendere e lei avrebbe avuto il finale che sperava”.

Veronica è stata durissima anche con la ragazza oggetto della segnalazione: “Lui è indifendibile, ha preso in giro tutto e ora che voglia raccontare il fatto che nel b&b non sia accaduto nulla è quasi una presa in giro totale. La ragazza non ha fatto nessuna dichiarazione, non ha smentito, è stata zitta, quindi anche questo… ci tace acconsente, altrimenti io donna se insinuano che sono stata insieme ad un uomo quando non era vero sarei stata la prima a smentire, avrei puntato i piedi. Anche la ragazza deve essere un’altra in cerca di visibilità, lei sta in silenzio ma tutti ne parlano, il suo nome è uscito e le ha dato popolarità. Anche io come Gianni ho pensato che lei fosse in cerca di visibilità, Gianni ha detto una cosa intelligente, gliene devo dare atto”.

Infine, Veronica ha detto la sua su Pierpaolo Siano: “E’ stato una vittima in questa situazione, se lui è rimasto è perché c’erano dei segnali positivi da parte di Ida nei suoi confronti. E’ stato coerente, ovvio che adesso la vittima è solo ed esclusivamente lui, perché loro se la sono un po’ cercata, mentre lui non ha fatto nulla”.