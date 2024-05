Letizia Petris, protagonista della diciassettesima edizione del Grande Fratello, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha parlato della sua storia d’amore con Paolo Masella, nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà.

“Cosa mi ha fatto innamorare di Paolo? La sua estrema pazienza: il fatto che un uomo come lui, che potrebbe avere chiunque, abbia aspettato che io metabolizzassi delle cose, che io capissi, che io mi accettassi come donna, mi ha fatto capire che gli uomini che provano un amore reale esistono ancora. E poi non basterebbe un’intervista ad elencare tutte le cose che mi hanno fatto innamorare di lui”.

E ancora: “A telecamere spente è tutto molto più facile e più bello. Andiamo d’accordo su tutto, non riusciamo a stare lontani l’uno dall’altra, dividendoci tra Roma e Rimini”.

E sulla possibilità di partecipare entrambi a Temptation Island, Letizia ha detto: “Direi di no. Abbiamo lottato tanto per arrivare a questo bellissimo amore. La convivenza? E’ nei nostri piani, anche se non imminenti. Appena avremo una stabilità economica prenderemo casa insieme. Mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare a Le Iene”.

Quando uscì la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello, sul web spuntò una sua foto in compagnia dell’attore turco Can Yaman, tanto che in molti ipotizzarono che ci fosse stato un flirt. L’ex gieffina, nel 2022, aveva sfilato sul red carpet della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e nella stessa occasione ha avuto modo di incontrare il divo turco.

“Sorrido perché è stata messa in giro la voce di un flirt con lui, ma quando mai – dice Letizia -. Il mio titolare doveva andare con un’altra persona che però all’ultimo momento si è ammalata, e così mi ha chiesto di accompagnarlo. Da vera groupie, quando ho visto Can gli ho chiesto subito un selfie. E’ un ragazzo gentilissimo, oltre ad essere uno dei modelli più fotografici che abbia mai visto, quindi, da fotografa, ammetto che mi piacerebbe fotografarlo”.