Nel daytime di Amici 23 andato in onda ieri pomeriggio, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno svelato chi secondo loro merita la finale. La prof di canto ha fatto i complimenti a Marisol, Dustin, Sarah e Petit, aggiungendo che Mida e Holden (quest'ultimo già pesantemente criticato da Luca Jurman) non dovrebbero arrivare in finale.

“Credo che la finale se la meritino assolutamente Dustin e Marisol, Alessandra Celentano ha sempre degli allievi molto forti e la capacità di vedere oltre. Marisol è molto cresciuta. Parlando invece del canto, si merita la finale Petit sicuramente perché è sempre stato molto credibile, empatico, carino, volenteroso, bello anche il percorso con i ragazzi e tanto cresciuto, quindi per me lui si stramerita la finale.

E poi a sorpresa, pur continuando a vedere i suoi limiti, Sarah se la merita la finale per la forza e la grinta che ci ha messo. Sarah non si è mai spaventata e questo le va riconosciuto. Lei è quella che è esplosa al serale. Il serale serve a questo, a far esplodere tutto ciò che i ragazzi hanno incamerato nei mesi durante i loro percorsi qui dentro. Una volta che sei al serale non hai più da imparare, ma devi mettere a frutto ciò che hai messo a da parte prima”.

Anna Pettinelli dura con Mida e Holden

“Non si meritano la finale Mida, per i limiti che ho sempre ravvisato in lui dall’inizio, Mida è sempre la copia di altri. Lui è sempre insignificante sui testi, il suo modo di cantare è sempre identico e usa strumenti tecnici. Anche al serale quando doveva avere coraggio non l’ha avuto. Io gli ho dato dei guanti di sfida e non li ha mai accettati, per paura di macchiare un’immagine che non ha ancora formato. Lui non ha avuto scatti e nemmeno il coraggio di mostrare se sa cantare. Non c’è mai stato un attimo in cui ho pensato che è bravo.

E nemmeno Holden si merita il serale. Ma Holden ha fatto il serale? Io non l’ho visto. Ha fatto un bellissimo pomeridiano, credibile, poi sul palco del serale tra la luce e la gente ed è il nulla, si è perso. Il niente, nessuna emozione. Anche nei daytime e in casetta, nulla di pervenuto. È stata una bella vetrina per lui, ma la finale non la merita! Non la merita. La finale è di chi si mette in discussione, di chi è generoso. Lui non c’è, fa le sue cose rinchiuso nella sua tana”.