Due nomi famosi, lontani dal grande schermo da molto tempo, ora si ripresentano con un nuovo progetto cinematografico. Il lavoro che ha unito Barış Arduç e Hande Erçel come partner ha entusiasmato i loro fan.

La Erçel è apparsa in tv l'ultima volta nella serie Bam Başka Biri. Poi ha salutato la serie perché la fiction non riusciva a ottenere ascolti sufficienti. Barış Arduç ha ricevuto grandi consensi con il suo ultimo progetto, Alparslan: Great Seljuk.

Barış Arduç e Hande Erçel insieme in un nuovo film

Barış Arduç e Hande Erçel saranno presto protagonisti del film "Another Love". Barış Arduç, l'anno scorso ha firmato un accordo con O3 Media, e ha annunciato che quest'estate girerà un film a Çeşme. L'attrice protagonista del film è Hande Erçel, una delle star più assertive della Turchia.

Engin Erden dirigerà il film, sul set si salirà per l'inizio di luglio. Lo sceneggiatore del film è Ceylan Naz Baycan, autore anche di "Merve Kült", che ha attirato grande attenzione su Netflix per i suoi lavori, molto acclamato dal pubblico italiano.

I dettagli del film e degli altri attori saranno annunciati nei prossimi giorni. Al momento sappiamo solo i nomi dei due protagonisti.

Questa coppia è già molto conosciuta in Turchia, e non solo, sia come singoli attori con le loro rispettive carriere e progetti, sia come ex coppia nella vita. Infatti i due sono stati insieme per un po' di tempo. Il loro amore è durato poco ma è stato intenso e passionale. Vederli ora insieme può sembrare strano, ma sono passati molti anni dalla loro love story. Oggi hanno due vite completamente diverse, ognuno con un proprio partner a cui è legato sentimentalmente.