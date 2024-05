E’ risaputo in tutta Europa che le attrici turche più amate e seguite in assoluto sono Demet Özdemir e Hande Erçel. Le due attrici, colleghe da sempre, sembrano non avere un buon rapporto tra loro, anzi secondo la stampa turca non si rivolgono né parola né saluto. Ma perché?

Sembra che tra le due ci sia da sempre una sorte di una competizione e una non affinità caratteriale.

Ma c’è di più. Da quanto raccontano i giornalisti della Turchia, Hande ha un cattivo rapporto con la mamma del suo fidanzato Hakan Sabancı.

Quest’ultima, Arzu Sabancı, per dispetto si è fratta paparazzare proprio con Demet in un locale.

Hande Erçel, sposa indesiderata

Arzu da sempre non esita a esprimere le sue opinioni sulla vita amorosa di suo figlio Hakan, e più di una volta ha affermato di non accettare Hande Erçel come sposa di suo figlio.

La frase una "sposa indesiderata" ha causato molti problemi. La Erçel, che ha rilasciato una dichiarazione per la prima volta dopo la diffusione della notizia, ha risposto dicendo: "Può succedere una cosa del genere con gli amici che ti stimano? No allora vuol dire che non c’è stima e va bene così".

Per quanto riguarda Demet Özdemir e Hande Erçel, si narra che una volta erano amiche intime, ma non si parlano da anni e che addirittura nella maggior parte dei luoghi dove capita di incontrarsi non si salutino nemmeno.

Discorso diverso invece tra Demet e la suocera di Hande. Le due si sono prima incontrate ad una sfilata di moda. Sedute l'una accanto all’altra si sono poi rincontrate in un locale e lì sono state anche paparazzate.

Come avrà preso questa foto Hande considerando il rapporto con Demet e la considerazione della suocera che ha di lei? Vedremo se la bella attrice risponderà o scriverà qualcosa sulla sua pagina social.