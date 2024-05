Demet Özdemir, apparsa l'ultima volta davanti al pubblico con la serie TV Adım Farah, in cui ha interpretato il ruolo principale con Engin Akyürek, viene spesso menzionata per il successo che riscuote e la sua bellezza. L’attrice, che attira l'attenzione di milioni di followers con i suoi post sui social media, ha recentemente partecipato a una sfilata di moda ed è stata ammirata per il suo look in rosso. Il costo dell'eleganza di Demet Özdemir è stato sorprendente.

Demet Özdemir, uno dei nomi più famosi in Turchia degli ultimi tempi, è stata oggetto spesso di gossip per la sua vita privata.

Recentemente ha partecipato ad una sfilata di moda ed è stata ammirata per il suo stile. Özdemir, per l’occasione, ha indossato un abito in rosso, ha ricevuto il massimo dei consensi dai suoi followers e dalla stampa turca. Svelato anche il prezzo dell'eleganza di Demet Özdemir, che si è fatta ammirare con il suo mini abito rosso, calzini rossi e scarpe rosse.

Demet Özdemir, modella ed indossatrice

La bella attrice ha indossato un vestito di 40mila lire turche e scarpe da 35mila.

Prezzi non proprio modici, ma sappiamo che tutti gli abiti di Demet indossati per le grandi occasioni e rappresentanze sono offerti ai fini di sponsorizzazioni delle case di moda. Il suo nome è spesso associato a molti stilisti europei, soprattutto perché grazie alla sua notorietà e ai tanti followers sui social Demet è anche un’influencer.

Molte donne cercano di copiare il suo stile, semplice ma allo stesso tempo elegante e sensuale. Demet negli ultimi tempi ha dichiarato di non aver alcuna relazione dopo il divorzio consensuale dal cantante Oguzhan Koc. Preferisce dedicare il suo tempo alla carriera e a se stessa.