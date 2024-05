La bellissima attrice Demet Özdemir, che ha fan non solo in Turchia ma in tutto il mondo, è uno dei nomi più popolari della televisione per la serie televisiva DayDreamer - Le ali del sogno, che l'ha vista protagonista insieme a Can Yaman.

Tempo fa la bella attrice è stata in Grecia dopo il finale della serie TV Adım Farah e si è goduta da sola il sole e il mare. Dopo la vacanza, la bella Demet ha deciso di acquistare una casa tutta sua proprio in Grecia.

La Özdemir ha deciso di fare questo passo per trascorre la stagione estiva divertendosi e alleviando le fatiche delle giornate lavorative, ma soprattutto perché ama le gite in barca.

Demet Ozdemir: "Le vcanze? Sono diventate care!"

In una recente intervista la Özdemir ha parlato della sua estate 2024. L’attrice era di ritorno da una crociera e con sorriso si è lamentata dei costi delle vacanze: “Quest'anno sono aumentate notevolmente - afferma Demet -. Una volta i prezzi erano più convenienti, ora sono sorprendenti. Quest’anno, oltre che andare in Grecia, stavo pensando di organizzare un viaggio in America o in Inghilterra. Ancora non so. Anche se - conclude l'attrice - vorrei conoscere le bellezze di Bali”.

Queste affermazioni hanno divertito le fan che, incredule, hanno commentato il pezzo pubblicato dalla stampa turca.

Ovviamente le sue fan sapranno sicuramente dove andrà la bella Demet, visto che è sempre seguita e paparazzata dai mass media, ma soprattutto perchéè molto attiva sui social. Ama diffondere le sue foto e i luoghi che visita.

Intanto si è diffusa la notizia che la Özdemir abbia anteposto in questo periodo la carriera di modella a quella di attrice. Sono molte le aziende di moda che cercano il volto di Demet. Sicuramente anche in questo nuovo percorso Demet saprà farsi valere e apprezzare.