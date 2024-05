Teo Mammucari, dopo aver lasciato Mediaset (nello specifico la conduzione de Le Iene), ha fatto sapere che il suo desiderio era quello di intraprendere una nuova avventura televisiva tutta sua. Adesso, stando a quanto rivelato da TVBlog, per il comico (ora protagonista del talent di Rai 1 L’Acchiappatalenti) è in arrivo uno show tutto suo.

“Pare, dunque, che il dado sia tratto. Siamo infatti in grado di anticiparvi che il buon Teo Mammucari approderà nella prossima stagione televisiva con un programma tutto suo – si legge su TVBlog -. Sarà un varietà che lo vedrà impegnato per cinque puntate e la cui collocazione, secondo quanto apprendiamo, sarà nel prime time di Rai 2. Una rete questa che è parsa più congeniale al buon Teo nella tv di Stato, sia per il tipo di trasmissione che per l’ecletticità e le capacità del suo padrone di casa.

Ma collocazione e pezzatura a parte, come sarà questo nuovo varietà che vedrà impegnato Teo Mammucari nella prossima stagione tv? La trasmissione sarà, naturalmente, comica e non poteva essere altrimenti visto il suo conduttore. Teo andrà in giro per l’Italia, principalmente in provincia, alla ricerca degli usi e costumi di alcuni piccoli paesi”.

E ancora: “Girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Nello show la faranno da padrone, oltre alle qualità istrioniche di Teo, anche i personaggi stessi che verranno scovati da Mammucari nel paese in oggetto. Un programma dunque di varietà che permetterà al suo conduttore di esprimere tutte le sue qualità di showman. Nel contempo sarà anche un ritorno su Rai2, rete questa teatro del suo programma forse di maggior successo: Libero.

Appuntamento dunque per questo nuovo show itinerante di Teo Mammucari, il cui titolo non è stato ancora scelto, nel prime time autunnale di Rai 2”.