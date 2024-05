La stampa turca non si ferma mai. Ogni girono sono decine le notizie che pubblicano sugli attori delle serie tv che ormai sono i più famosi e amati non solo in Turchia ma in Europa.

Primo fra tutti Kerem Bürsin, che dalla sua partecipazione in Love is in the air con la bella Hande Ercel, al momento tra le attrici più ricercate, è diventato l’attore più seguito dai paparazzi.

Recentemente è apparso sui siti gossip per un presunto nuovo amore con la collega Hafsanur Sancaktutan, attrice protagonista in "What If You Love It Much".

Quest’ultima però ha preoccupato i suoi fan e lo stesso Bursin per un post sui social. L’attrice infatti ha pubblicato una foto in cui la ritraeva in un letto di ospedale.

Subito dopo Hafsanur ha rilasciato una dichiarazione sul suo account per tranquillizzare i fan: "Non preoccupatevi, va tutto bene. Mi sono strappata il legamento crociato anteriore e rotto il menisco, ma sono stata operata. Tra poco tornerò in campo".

Il cuoricino rosso di Kerem alla bella Hafsanur

Tra i vari messaggi compare anche un cuore di Kerem. Da questo commento la stampa turca ha iniziato ad ipotizzare un flirt tra Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan. Questo perché il cuore rosso, secondo gli esperti social, rappresenta passione. Partendo da questo presupposto i giornalisti turchi portano all’attenzione una possibile laison tra Kerem e Hafsanur. Un amore che sarebbe nato durante le riprese di "What If You Love It Much".

Ovviamente queste sono solo supposizioni perché diverse volte Kerem ha dichiarato di essere felicemente single e di non avere tempo per l’amore. Infatti l’attore turco è impegnato su diversi progetti cinematografici. Ben presto tornerà in Italia su Amazon Prime con il film Blu Cave.