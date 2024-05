Nella puntata di Uomini e Donne andata oggi, giovedì 23 maggio, Daniele Paudice ha scelto la corteggiatrice Gaia Gigli.

Il tronista ha fatto entrare in studio prima Marika, comunicandogli che non è lei la sua scelta: “Anche se sei arrivata in corsa, mi hai fatto subito capire che ti volevi mettere in gioco. Mi hai dato tanto e mi hai fatto capire i miei limiti, che a volte non mi sono spiegato, che non mi so spiegare, non ti ho detto le cose che provato e sentivo. Però è difficile, ho pensato a noi fuori, come tu avevi detto che avevi paura che fossi la scelta per ripiego. Non sei la mia scelta per ripiego, non sei la mia scelta perché dall’altra parte provo qualcosa di più forte. Però ti ringrazio”.

Poi ha fatto il suo ingresso Gaia, alla quale Daniele ha detto: “Sei stata la prima che è scesa ed ho sentito che le piacevo. Ti sei esposta subito e ti sei messa in gioco nonostante la tua vita non è semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco a farmi capire sempre. Come te faccio fatica a far capire le mie emozioni e i miei pensieri. Poi hai iniziato a fare la pesante, e lì mi sono spaventato molto, mi sono allontanato. Poi ti sei ‘ammollata’, hai capito… Da qua uscirò magari non con la persona della mia vita, perché non a conosco. Ma uscirò con una persona che voglio conoscere fuori. Mi dispiace… ma sei tu la mia scelta!”.

Gaia si è alzata e ha abbracciato e baciato Daniele sotto una pioggia di petali rossi!