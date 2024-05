E’ spuntato un nuovo video che potrebbe risultare decisivo per fare chiarezza su ciò che è accaduto la sera del 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Quel giorno si è verificato il pestaggio di Cristiano Iovino per cui è stato indagato Fedez.

Il filmato delle telecamere di sorveglianza non restituisce un quadro nitido, ma immortala quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva. Nel video si vedono alcune sagome che scendono da un van nero. Il primo di loro, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, sarebbe proprio l’ex marito di Chiara Ferragni. Pochi secondi dopo, uno di loro prova a sferrare due pugni a Iovino, ma manca il bersaglio. A quel punto si fa avanti il resto del gruppo, composto anche da alcuni ultrà del Milan. Il personal trainer viene colpito da una scarica di calci e pugni a cui fatica a opporre resistenza.

Ciò che emerge con maggiore chiarezza dal video è che negli istanti prima dell’aggressione non c’è nessuna discussione o litigio. Le persone che scendono dal van nero si scagliano immediatamente contro Iovino senza alcuna esitazione. Poco prima di quel momento, in realtà, Cristiano e Fedez si erano già incrociati al The Club, da cui erano stati cacciati in seguito a una rissa. Il personal trainer non ha mai presentato querela per il pestaggio e nei giorni scorsi i suoi legali si sono accordati con il team di avvocati di Fedez per siglare un accordo e fermare le indagini.