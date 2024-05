Perla Vatiero è stata (insieme a Beatrice Luzzi) la protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina, però, oltre che per il chiacchieratissimo triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti prima, e per il ritorno di fiamma con il ristoratore rietino poi, si è resa protagonista di diversi strafalcioni ed errori grammaticali.

Era infatti noto il suo rapporto conflittuale con i congiuntivi: “Me l’hanno imparato”, è una delle frasi pronunciate dall’ex volto di Temptation Island, insieme a “Tastello per tastello”, “Non mi alzo la mattina per mettere zin zan (zizzania, ndr)”, “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, “Ti do un consiglio. Abbia la tua personalità e dici cose che pensi realmente. Non mettere a mezzo cose per giustificare una cosa che non ha senso […]”. Frasi che hanno messo qualche bonario limite linguistico dell’influencer originaria di Angri.

Nelle scorse settimane, in un video condiviso tra le sue Instagram stories in cui sponsorizza un prodotto, Perla è “inciampata” nuovamente: “Ragazzi, in questi giorni che sono spesso in giro, ma soprattutto con il telefono in mano, questa pouer bang (sarebbe power bank, ndr) è la mia salvezza…”. Ma non è tutto, perché l’ex gieffina, nel fare un “copia e incolla”, ha dimenticato di cancellare la frase “Cose da dire”.

Nelle ultime ore, l’ex gieffina è inciampata di nuovo. La Vatiero, infatti, ha condiviso una foto su Instagram (si trova in un resort di lusso sul Lago di Garda insieme a Mirko Brunetti) aggiungendo una didascalia contenente un nuovo strafalcione che non è passato osservato: “Ma solo a me rilassa sentire gli uccelli che cinquettano? (invece che cinguettano)”. Ovviamente, sui social gli utenti si sono divertiti a prendere in giro Perla. “Inizia a farmi tenerezza perché non la assiste più neanche il correttore automatico”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Forse erano cinque e cinquettavano”; “Gigliola cinquettano”.