Alcuni giorni fa, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono resi protagonisti di un botta e risposta sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva stilato la top ten delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi, mettendo quella formata da lei e dall’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip all’ultimo posto. Una scelta che aveva provocato una reazione da parte dell’ex fidanzato.

L’ex tronista, infatti, non era dello stesso avviso, e aveva definito lui e Chiara “bellissimi”. La Rabbi non era di certo rimasta in silenzio, e sotto al post aveva replicato facendo presente a Davide che avrebbe dovuto pensarci prima di lasciarla. In seguito, sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice è tornato a parlare dello scambio di battute su TikTok con il suo ex. Sebbene non abbia fatto il nome di Davide, in molti ritengono si riferisca proprio all’ex tronista:

Non si è fatta attendere una nuova reazione da parte di Donadei, che ha fatto lo stesso giochino di Chiara e ha inserito lui e la sua ex al primo posto.

Ma non è tutto, perché lo scambio di frecciatine è proseguito. “Ma la tua trom*amica di cui ero gelosa che ne pensa? La ex del mio amico come sta? La tua non scelta che dice? Fine dei giochi, ora racconto io così la smetti di rovinarmi la vita”, è sbottata Chiara. E’ immediatamente arrivata la risposta di Davide che, citando Luis Sal in merito alla lite con Fedez, ha detto: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.