Botta e risposta sui social tra un’ex coppia uscita da Uomini e Donne. Stiamo parlando di Chiara Rabbi e Davide Donadei, che hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi nel febbraio 2021 per poi interrompere la loro relazione a luglio 2022.

In un video pubblicato su TikTok, l’ex corteggiatrice ha provato un filtro dedicato a Uomini e Donne che permette di stilare una classifica sulle coppie nate nel programma di Canale 5. A sorpresa, Chiara ha posizionato lei e Davide all’ultimo posto, e la reazione dell’ex tronista non si è fatta attendere.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha commentato la mossa dell’ex fidanzata: “Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi tutt’altro. Ma se per te siamo da decimo posto va bene, male, male, male! Comunque siamo bellissimi!”. Pronta la replica di Chiara. “Potevi pensarci prima di lasciarmi!”. Una frecciatina che non è passata assolutamente inosservata.

Chiara Rabbi, il retroscena sul riavvicinamento di Davide Donadei

“Subito dopo il Gf Vip ci siamo incontrati e abbiamo avuto un confronto da soli dove abbiamo parlato per molto tempo e anche nei giorni successivi ci sono stati vari scontri. Abbiamo cercato un punto di incontro e pace che mantenesse un clima di serenità considerando che condividiamo la stessa agenzia e quindi stessi posti e persone. Non abbiamo mai e poi mai creato nessun finto gossip anche perché se avessimo voluto avremmo potuto fare qualsiasi cosa mentre era al Gf Vip, e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male. La verità è che Davide ha cercato di trovare un punto di incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere negli ultimi giorni mi faceva piacere il ‘gioco’ che si stava creando. Il problema è che se durante la nostra relazione era tutto perfetto ora quando mi ritrovo con lui esce la parte peggiore di me fino a diventare una cosa tossica".