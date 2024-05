Ieri c’è stato l’ennesimo cambio di programma in merito alla finale de L’Isola dei Famosi. Gabriele Parpiglia, infatti, ha svelato che sarebbe andata in onda domenica 9 giugno.

Ma non è finita qui. Perché a quanto pare c’è stato l’ennesimo cambio di programma, e Parpiglia l’ha prontamente riportato. Secondo quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, l’atto conclusivo del reality show condotto da Vladimir Luxuria è previsto per mercoledì 12 giugno: “Hanno cambiato oggi. Mercoledì 12 sembrerebbe ci sarà la finale, anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. Nel programma ‘Casa sdl’ Dario Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? O salta una settimana? Boh non si capisce niente. E quando il telespettatore lo perdi con questi cambi, perdi share”.

Non solo L’Isola dei Famosi. Anche per quanto riguarda Pomeriggio Cinque ci sono dei movimenti in atto. Il programma condotto da Myrta Merlino andrà infatti in onda fino al 14 giugno (inizialmente si parlava del 7). A rivelarlo è stato Davide Maggio: “Una manciata di puntate in più per Pomeriggio Cinque. Possiamo anticiparvi che il contenitore pomeridiano di Canale5 concluderà la stagione 2023/2024 più tardi rispetto al calendario iniziale (la data era il 7 giugno). Myrta Merlino farà calare il sipario sul programma venerdì 14 giugno”.