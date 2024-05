Proseguono i casting in vista della nuova edizione di Temptation Island (che dovrebbe tornare in tv a partire dal prossimo giugno) e, a quanto pare, gli autori avrebbero già scelto la prima coppia. Si tratterebbe di due volti già noti agli appassionati di Uomini e Donne.

Lo scorso aprile, Amedeo Venza aveva parlato di trattative in corso tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino con la redazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: “Oggi vi do uno scoop. Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi”.

Ieri sera, l’esperto di gossip ha di fatto confermato la presenza dell’ex tronista e della sua scelta (avvenuta durante la passata edizione di Uomini e Donne): “Come vi avevo annunciato qualche settimana fa, Lavinia e Alessio saranno la prima coppia di Temptation Island. Ora voglio capire cosa ci vanno a fare se non si mostrano da mesi sui social e hanno fatto sapere a tutti che si erano lasciati? Diranno che erano in crisi e che vanno li per salvare la storia. E chiaramente come per magia torneranno insieme! Lavinia e Alessio ci saranno”.

L’ex tronista e l’ex corteggiatore avrebbero dovuto festeggiare il primo anniversario di fidanzamento lo scorso 4 aprile, ma nessuno dei due ha pubblicato nulla al riguardo sui social. Nonostante i due si seguano ancora su Instagram, le interazioni sono del tutto assenti (fatta eccezione per la fine di aprile, quando Alessio ha piazzato un like ad alcune foto di Lavinia).

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi non hanno mai ufficializzato la fine della loro relazione, ma i fan hanno già colto da tempo tutti i segnali necessari e aspettano (anche se fino ad ora lo hanno fatto in vano), qualche dichiarazione al riguardo. I sospetti sono iniziati poco prima dell'operazione di Lavinia, che aveva annunciato con una storia su Instagram in cui scriveva: “Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene. Ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più. Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite, ma ora il peggio è passato, va tutto bene, sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai”. In quell'occasione, l'assenza di Alessio aveva fatto molto rumore.

Dunque, la partecipazione di Lavinia e Alessio a Temptation Island spiegherebbe per quale motivo non sono mai usciti allo scoperto in questi mesi.