Oggi, sabato 25 maggio, Anita Olivieri compie 27 anni. Per l’occasione, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha deciso di trascorrere alcuni giorni ad Ibiza in compagnia del fidanzato Alessio Falsone, con il quale la storia procede a gonfie vele, e di alcuni suoi ex coinquilini della Casa di Cinecittà. Ma ci sono delle assenze che stanno facendo mormorare i fan sui social.

Anita Olivieri, come aveva già annunciato ai follower alcune settimane fa, ha deciso di festeggiare il suo 27esimo compleanno ad Ibiza. Insieme all’ex gieffina c’erano il fidanzato Alessio Falsone, conosciuto proprio durante il reality show condotto da Alfonso Signorini, Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli e Marco Fortunati. Tuttavia, gli utenti hanno notato delle assenze “importanti”, e su tutte quelle di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e di Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

In molti si stanno chiedendo per quale motivo i quattro ex gieffini non siano presenti ad Ibiza per festeggiare il compleanno dell’amica, ma è ipotizzabile che avessero già degli impegni, anche lavorativi, ai quali non potevano sottrarsi.

Anita Olivieri prende una pausa dai social

Nel frattempo, alcuni giorni fa, Anita ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social: “Purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti.

Purtroppo non tutti reagiscono allo stesso modo alle pressioni, ai social e ai giudizi. Io ho la necessità e la priorità di stare bene e al momento i social non sono un mezzo che può aiutarmi. Tranne che per questioni lavorative non sarò molto attiva. Vi chiedo di rispettare questa cosa, perché non tutti siamo uguali e non tutti siamo abituati a condividere ogni cosa della nostra vita al mondo. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando. Immedesimatevi nelle persone e nelle situazioni altrui e capirete tante cose degli altri. Vi voglio bene, un bacio”.