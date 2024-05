Kerem Bürsin si è ritrovato nello stesso locale insieme all’ex ragazza. Colei che ha amato tanto e a cui ha dedicato parole importanti, come “Pazzo di lei”.

Lo stesso attore, poi, è stato ovviamente inondato da mille domande da parte dei giornalisti. Questo perché, stando a ciò che si legge sui social, Kerem si è trattenuto parecchio con questa bellissima attrice, nonché ex ragazza.

Parliamo di Serenay Sarıkaya, con la quale l'attore aveva interrotto la relazione nel 2019 per un tradimento di lei con un altro famoso attore turco, Çağatay Ulusoy.

Kerem Bursin ha risposto alle domande dei paparazzi sulla relazione con Serenay. L’attore turco, protagonista di Love is in the air, ha risposto: “Ero pazzo di lei, mi ha sempre sconvolto la sua bellezza e il suo modo di fare”.

Queste parole hanno innalzato un polverone nel mondo gossip turco. Tutti i titoli dei siti online hanno riportato queste parole. E’ stata una bellissima dichiarazione d’amore per una ex, ma è anche vero che ormai sono anni che i due non stanno più insieme. Dopo Serenay, Kerem ha vissuto un altro grande amore con l’attrice Hande Ercel.

Secondo le notizie di Nazif Şahin Karpuz di Habertürk, importante gossipparo turco, Kerem sfugge sempre alle domande dell’altra ex secolare, Hande. Questo fa pensare che tra i due ci sia ancora del rancore, sicuramente da parte di Kerem.

Hande non ha mai più speso una parola in merito. Kerem, invece cambia totalmente discorso e atteggiamento quando si parla di lei. Il nome di Hande Ercel, secondo gli esperti, è diventato no comment. Probabilmente colpevole il tradimento di Hande che sembra aver ferito profondamente Kerem.

L’attore oggi si dichiara felicemente single.