Perla Vatiero ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV nella quale è tornata a parlare della storia d’amore con Mirko Brunetti. L’influencer originaria di Angri ha poi svelato come intende spendere parte del montepremi ottenuto grazie alla vittoria del Grande Fratello (100 mila euro, di cui 50 mila da destinare in beneficenza). E a chi vorrebbe rivederla nuovamente a Temptation Island con il fidanzato, Perla ha risposto: “E’ un’esperienza che ho già fatto e non rifarei”.

Perla Vatiero, dopo l'esperienza fatta nel reality condotto da Alfonso Signorini, intende studiare recitazione. Inoltre, non le dispiacerebbe partecipare a Pechino Express, perché ama le sfide e ama viaggiare. Quanto al modo in cui spenderà parte dei soldi vinti al Grande Fratello, ha le idee molto chiare: “Con una parte del premio vinto al Grande fratello, Mirko e io faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno!”.

Perla ha chiarito di non avere intenzione di ripetere l'esperienza di Temptation Island: “Non penso che sia un’esperienza adatta al nostro tipo di relazione, per ciò che abbiamo passato e che ancora stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di stare da soli, lui e io, e di mettere in ordine la nostra vita”. L'ex gieffina ha poi replicato a chi ritiene che la sua relazione sia stata solo propedeutica e strategica per aggiudicarsi la vittoria al GF: “Penso che sia la cosa più stupida che abbia mai sentito. Nella nostra storia non c’è mai stato un contratto e non siamo mai scesi a compromessi. Tutto quello che c’è stato tra di noi dipende solo dal fatto che proviamo amore l’uno per l’altra. La nostra relazione non è nata sotto le telecamere: la tv è stata una conseguenza. Non è affatto semplice esserci scelti di nuovo dopo tutto quello che abbiamo passato”.

Perla ritiene che al momento non sia giusto andare a convivere: “Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli”.