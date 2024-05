Una nota conduttrice, dopo aver condotto Estate in Diretta nel 2021, a partire dal 2022 è quasi sparita dai radar. Stiamo parlando di Roberta Capua, che al momento fa parte del cast di BellaMà, programma condotto da Pierluigi Diaco.

“Se mi sta stretto il ruolo a BellaMa’? No. Ho tenuto a battesimo la scorsa edizione e farò altrettanto per la prossima. Nella prima puntata sarò accanto a Pierluigi e nel corso dell’anno la mia presenza sarà più costante. BellaMa’ mi dà l’opportunità di esserci, è una trasmissione divertente. Sono sempre molto grata quando lavoro, non mi tiro mai indietro. Per ora va bene così. Non mi piace fare polemica: diciamo che questo non è il mio momento, mi auguro arriverà”.

A TvBlog la conduttrice ha specificato: “Se bolle qualcosa in pentola? Io non voglio dire bugie: se intende Rai1 e le cose classiche che ho sempre fatto, la risposta è: niente! Adesso si è tornati alla tv più garbata. Anche Mediaset ha fatto una scelta ben precisa in questo senso. Quindi ora penso di essere in linea con quanto è richiesto in tv”.

A domanda diretta del giornalista “I reality la cercano?”, Roberta Capua ha risposto: “Intende Grande Fratello e Isola dei Famosi? Non sono proprio il personaggio che possa dare qualcosa a quel tipo di televisione. Non per snobismo, ma ci vuole proprio un’attitudine - polemica, con piglio - per quel genere di tv, che io non ho. E chi fa i casting lo sa, perché faccio televisione da 30 anni. Una quindicina di anni fa L’Isola mi cercò. Mi fu fatta una proposta, ma io risposi subito ‘no, grazie, arrivederci’. So bene cosa so fare e cosa non è nelle mie corde”.