Dopo la fine di Viva Rai2 quale sarà il futuro di quella fascia oraria (che grazie al programma di Fiorello ha toccato il 20% di share)? Secondo TVBlog, il programma potrebbe essere in qualche modo replicato, e il progetto sembrerebbe già esserci.

“Sarà un varietà del mattino a tutto tondo. Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro, Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto che stanno andando a scuola o al lavoro. L’Italia e gli italiani, direttamente al loro fianco. Che sia una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo”.

Chi potrebbe prendere il posto di Fiorello

Ma chi prenderà il posto di Fiorello? A fare il nome ci ha pensato BubinoBlog, che ha scritto di una trattativa in corso con il comico e imitatore Andrea Perroni: “Dalla prossima stagione autunnale, al posto di Viva Rai2 di Fiorello, dovrebbe esserci in base a quanto abbiamo appreso poco fa, un nuovo programma sulla falsa riga di quello del conduttore siciliano. Alla conduzione dovrebbe esserci Andrea Perroni con il supporto di altri comici. Si sta altresì pensando a un programma “on the road” con una postazione ad hoc nelle varie stazioni ferroviarie italiane (ogni settimana una diversa) oppure con una postazione fissa, oppure ancora si sta valutando anche la possibilità di fare una sorta di edicola viaggiante”.