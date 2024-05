Scambio di frecciatine sui social tra Paolo Bonolis e Amedeus. Tutto nasce in seguito ad un’intervista rilasciata dall’ex marito di Sonia Bruganelli a La Repubblica. Stefano Ceppellini gli ha sottoposto una domanda precisa sulla conduzione di Sanremo 2025 che, com’è noto, è stata affidata a Carlo Conti. “Vuole togliere il posto a Carlo Conti?”. Ci mancherebbe altro, sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme ad Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte”, ha risposto Paolo.

Una risposta velenosa quella di Bonolis che non ha lasciato indifferente Amadeus, che ha replicato con una frecciatina: un’immagine di un coniglio che rosicchia il suo tronco. L’ex conduttore del Festival si è sentito evidentemente tirato in causa, visto che negli ultimi anni ha ottenuto ascolti record con Sanremo chiudendo in piena notte.