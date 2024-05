Ospite a La Vita in Diretta e a La Volta Buona per promuovere il suo libro “Chiamatemi maestra”. Alessandro Celentano ha raccontato com’è approdata ad Amici, spiegando che deve il suo ingresso nella scuola a Garrison Rochelle, con il quale ci sono stati diversi litigi non solo in studio, ma anche a telecamere spente e nei camerini.

Le rivelazioni di Alessandra Celentano

“Io sono arrivata ad Amici di Maria grazie a Garrison che conosco da quando ero molto piccola. Noi abbiamo dieci anni di differenza, che quando io ne avevo 15 e lui 25 si facevano sentire. Poi negli anni ci siamo frequentati per tutta la vita e infatti ancora adesso ci vediamo. Un giorno un nostro caro amico, che era quello che ha fondato Dimensione Danza, diceva che amava Amici e lo vedeva sempre e diceva ‘Alessandra deve andare lì è perfetta per quella scuola, ci vuole una maestra di danza classica come lei’. Tra lui e Garrison un giorno siamo andati. Poi dopo tanti anni lui è andato via, adesso della vecchia guardia sono rimasta io, che sono come un evergreen del programma.

Litigi con Garrison? Sì litigavamo tanto, ma ancora adesso. Litigavamo sempre sulla danza e succedeva spesso. Sul resto no, ma sulla danza sì, abbiamo visioni tanto diverse, vissuti molto diversi. Litigavamo nei camerini, poi dietro le telecamere, davanti, a casa, ovunque. Ovviamente ho ragione io, lui insiste che ha ragione, ma non è così e va detto e infatti lo ribadisco.

Se leggo i commenti sui social, quello che dicono di me ad Amici? Devo essere molto onesta, ci vado di rado. Poi questo ti porta via troppo tempo e io non ne ho e quindi non posso. Diciamo che lo faccio il giusto, ogni tanto leggo, ma non spesso”.