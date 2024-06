Clizia Incorvaia presto convolerà a nozze con Paolo Ciavarro (conosciuto durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip), e in questi giorni sta celebrando il suo addio al nubilato.

La nota influencer sposerà il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi il prossimo 12 luglio. La loro storia d’amore è sbocciata nel 2020 nella Casa di Cinecittà. Dopo due anni, nel 2022, la coppia ha dato alla luce Gabriele, secondogenito di Clizia che era già madre di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

Di recente, l’ex vippona ha svelato che le nozze si celebreranno in una località di mare (ma non in Sicilia) e che ci saranno circa 80-100 invitati. Nel frattempo, Clizia sta festeggiando l’addio al nubilato insieme alle amiche e alla sorella Micol (con loro c’è anche Rita Rusic). Le foto della giornata tutta al femminile sono state pubblicate sui social dalle invitate e, ovviamente dalla Incorvaia.