Un amatissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato operato per inserire una protesi all’anca. Stiamo parlando di Aldo Montano. E’ stato lui stesso ad annunciarlo pubblicando una serie di immagini sui suoi canali social.

“Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno”, ha scritto l’ex schermidore affiancato dalla moglie Olga Plachina e dai suoi figli. “L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate… Un grazie speciale al dottor Cheli, al professor Porcellini e a tutto lo staff dell’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”.

Già due anni fa, Aldo Montano aveva annunciato che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca a causa di una necrosi. Ormai da diverso tempo, l’ex vippone avrebbe dovuto sottoporsi all’operazione, ma che aveva più volte rimandato: “Da due anni soffro di una necrosi ad un'anca. Un po' per DNA, un po' per l'esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un'operazione invasiva”, aveva raccontato a Verissimo.

Accanto ad Aldo Montano in ospedale c’è la moglie Olga Plachina, 27enne campionessa olimpica di atletica. La donna è madre di due bambini avuti dall’ex schermidore, Olimpia e Mario jr.