L’estate è ormai alle porte, e vip e volti noto del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo iniziano a celebrare l’avvento della bella stagione.

Il primo evento in calendario che sancisce l’inizio dell’estate è il Vip Champion. Tra gli ospiti dell’evento che si sta svolgendo in questi giorni a Capri anche diversi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Quella di quest’anno è la tredicesima edizione del Vip Champion, e coloro che hanno ricevuto l’ambitissimo invito soggiornano per tre notti in una delle strutture ricettive più lussuose ed iconiche dell’isola azzurra, il Grand Hotel Quisisana, posizionato nel cuore di Capri, a via Camerelle, la strada dello shopping.

Ma chi sono gli ex gieffini presenti al Vip Champion? Spiccano Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, la cui relazione è nata proprio durante l’ultima edizione del GF. Poi Marco Maddaloni insieme alla moglie Romina Giamminelli, Simona Tagli, Samira Lui e Valentina Modini (nota sui social con lo pseudonimo di Lady Fajana). Presenti anche Valeria Marini e Pamela Prati, entrambe con trascorsi al GF Vip, Alex Belli, Delia Duran, Cecilia Patriotti e Alfonso Signorini.