Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno trascorso il weekend a Capri in occasione del Vip Champion (con loro anche altri ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello come Samira Lui, Marco Maddaloni e Valentina Modini). La relazione tra l’influencer lombarda e l’imprenditore laziale procede a gonfie vele, ma nelle sue ultime storie Greta si è lasciata andare ad un lungo sfogo, parlando di messaggi e commenti negativi che riceve quotidianamente. L’ex gieffina ha rivelato di essere stata presa di mira da alcuni hater.

Greta Rossetti ha pubblicato una nuova storia su Instagram e ha spiegato: “Buongiorno a tutti. Vi do il buongiorno con questo sorriso perché mentre io sono a Capri e sto benissimo perché sono in un posto fantastico e mi sto rilassando tantissimo voi, invece, siete a casa e rosicate perché, prima, provate a segnalare e togliere il mio profilo Instagram, invece ora, segnalate il profilo di una ragazza carinissima oltretutto, che pubblica tutti i miei outfit, voi persone cattive andate in massa a segnalare il suo profilo solo perché siete invidiose. Che tristezza, mi domando perché siate così cattive”.

L’ex gieffina ha poi concluso: “Io comunque credo nella legge del karma e, quindi, cerco di seminare del bene così che mi ritorni, voi invece raccoglierete ciò che seminate. Siete proprio tristi”.

Le parole di Sergio sulla storia con Greta

“I colpi di fulmine sono imprevedibili. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità. La nostra relazione sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo”.

E ancora: “Se stiamo pensando ad una convivenza? Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza”.