E’ una notizia che ha sconvolto il mondo del web in particolare le tantissime fan di Hande Erçel, l’ex partner di Kerem Bursin diventata famosa con Love is in the air andata in onda su Canale 5.

Hande Erçel, ogni giorno riesce ad occupare pagine di giornali online grazie alle continue pubblicazioni sui social. La sua vita privata e la sua carriera finiscono sempre in prima pagina.

Recentemente ha pubblicato si Instagram una foto che la ritrae di nuovo a scuola. La Erçel, infatti, per dedicarsi alle riprese delle sue serie tv, ha lasciato incompiuta la sua formazione scolastica.

L’attrice ha iniziato a recitare nel 2014 ed è diventata famosa un anno dopo con il personaggio di Selin Yılmaz in Le ragazze del sole. Oggi è ritornata a scuola, all'Università di Belle Arti Mimar Sinan, Dipartimento di Arti Tradizionali Turche.

La Ercel ha voluto far sapere che momentaneamente lascia la tv per dedicarsi agli studi d’arte. E’ sempre stata una grande pittrice ma non ha mai completato gli studi per i troppi impegni lavorativi.

Da tempo Hande non viene scritturata per nuove serie tv o film. E’ da un anno a questa parte, infatti, che non rientra in nessun progetto cinematografico. In molti hanno pensato che la bella attrice abbia lasciato la recitazione per dare più spazio alla sua vita privata. Ed in effetti sembra sia proprio così, visto il suo ritorno tra i banchi di scuola.

Questo stop momentaneo ha lasciato l’amaro in bocca in molti fan, i quali temono di non rivedere più la loro amata sul piccolo e sul grande schermo.