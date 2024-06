I giornali turchi hanno pubblicato recentemente foto in cui Kerem Bürsin appare insieme alla cantante Hadise in atteggiamenti intimi e confidenziali.

Entrambi sono stati beccati dai paparazzi insieme mentre partecipavano a un evento a Bodrum, nota località turistica turca.

Le pose molto confidenziali dei due hanno fatto subito pensare ad una nascente storia d’amore, diventando immediatamente argomenti di tendenza sui social media. Subito sono arrivati commenti favorevoli su questa relazione, ma purtroppo per i fan di entrambi i protagonisti di questa pseudo love story la smentita non è tardata ad arrivare.

La dichiarazione di Kerem Bursin

L’ha fornita lo stesso Kerem Bürsin, intervistato appena arrivato all'aeroporto di Istanbul. Alla domanda dei paparazzi se le indiscrezioni sulla presunta storia d’amore con Hadise fossero vere, l’attore sorridendo ha risposto: "Siamo buoni amici. Questo è tutto. Amanti? Una cosa del genere non è mai accaduto. Tutto inventato".

Crollano dunque le voci sia di una relazione clandestina che di un nuovo amore tra Kerem e Hadise.

Le fan però non si placano e tantomeno credono a queste affermazioni di Kerem. In molte sostengono che abbia smentito tutto solo per salvaguardare questa nuova storia d’amore. Per loro, è un “film” già visto quello di Kerem, che tenta sempre di proteggere le sue relazioni prima di ufficializzarle. E’ accaduto anche con Hande Ercel ai tempi di Love is in the air. La relazione rimase segreta fino alla fine della messa in onda in Turchia. Solo quando iniziò ad essere trasmessa in Italia su Canale 5 i due protagonisti uscirono allo scoperto. Una storia d’amore travolgente durata un paio d’anni che però si concluse nel peggiore dei modi. Si parlò, infatti, di un tradimento da parte della Ercel, che portò ad un'interruzione traumatica del rapporto tra i due.