La cantante Hadise e l'attore Kerem Bürsin sono stati beccati insieme a Bodrum, famosa località turistica turca. Nonostante ci sia stata una smentita verbale da parte dei due, gli sforzi per annunciare la loro amicizia attraverso i rispettivi account sui social media non sono passati inosservati.

Le foto di Hadise e Kerem Bürsin, immortalati fianco a fianco, hanno letteralmente infiammato i social media.

Naturalmente, coloro che hanno trovato la famosa coppia molto adatta l'uno all'altra, non si sono risparmiati nel commentare l’indiscrezione.

Già un po' di mesi fa Kerem Bürsin fu visto all'aeroporto insieme a Hadise. In quell’occasione negò il sospetto di una possibile storia d’amore con la cantante. "Non abbiamo mai avuto una relazione - affermò -. Hadise è mia amica. Solo perché siamo fianco a fianco non significa che diventeremo amanti".

Allo stesso modo, attirò l'attenzione anche l'atteggiamento guardingo di Hadise, ripresa in aeroporto mimetizzata per non farsi riconoscere.

Scambio di messaggi tra Kerem e Hadise sui social

Tutto ciò ha suscitato la curiosità dei fan, che si sono chiesti se tra i due ci sia veramente qualcosa di tenero, visto che sui social la coppia continua a scambiarsi messaggi.

Hadise ha condiviso un’ennesima foto con Kerem scrivendo "Amico mio". In risposta alla foto, è arrivato il commento dello stesso ex di Hande Ercel “Finalmente ci siamo riusciti, amica mia".

La risposta dell’attore con emoji del sorriso e del cuore ha ulteriormente alzato le aspettative. La maggior parte delle fan di Kerem sono sicure che si tratti di un nuovo amore.

Nessuno crede a questa amicizia, soprattutto perché i due sono stati visti molte volte insieme e sempre in “modalità abbracci e baci”. L’amicizia potrebbe sicuramente essere anche vera, ma le fan ricordano che anni fa Kerem Bursin adottò la stessa tattica con la bella Hande Ercel durante le riprese di Love is in the air. Solo molto dopo i due confessarono di essere innamorati. Molte sperano che anche adesso la situazione si ripeta.