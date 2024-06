Carlo Conti è stato ospite di Giorgia Cardinaletti a TG1 Mattina Estate. Il direttore artistico delle prossime due edizioni di Sanremo ha anticipato le modifiche apportate al regolamento del Festival.

“Ho metabolizzato subito, è una cosa che vivo serenamente, con molta leggerezza. Qualche canzone mi è già arrivata, è cambiato qualcosa rispetto a 10 anni fa. Oggi mi arrivano i Whatsapp, i file in mail, sono arrivati. Sanremo va organizzato a step, prima con il regolamento, poi con le nuove proposte, i Big e chi ci sarà con me. La parte spettacolo sarà l'ultima cosa da scegliere. Da fine agosto a inizio settembre si inizia seriamente ad ascoltare i brani". Riguardo la presunta presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al suo fianco, ha smentito ogni notizia circolata: "Non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata”.

Sul regolamento, Carlo Conti ha rivelato: "Ho lavorato sulle mie edizioni, vedendo anche il lavoro fatto successivamente. Sarebbe assurdo buttare tutto all'aria, ho cercato di fare delle piccole modifiche. Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo”.

Conti non ha ancora un'idea precisa sugli ospiti speciali da invitare a Sanremo: “Un desiderio su chi vorrei avere? G.C. Giorgia Cardinaletti (ride, ndr). Non lo so, ho avuto la fortuna di incontrare tanti personaggi. Non è detto che ci siano ospiti, magari ci sarà tanta forza musicale che non ci sarà bisogno degli ospiti”.

Poi ha concluso: “Ci sarà la suddivisione tra giovani e Big. Il vincitore delle nuove proposte non gareggerà con i Big. Io non resisto, avendo una certa età, rimetto il Dopo Festival. Finirò prima, quindi ci saranno meno canzoni in gara”.