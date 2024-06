Aurora Ramazzotti si è sottoposta ad un’intervista di Fanpage nella quale ha dovuto rispondere alle domande più gettonate su Google. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato di salute mentale, depressione post partum e gravidanza, ma a metterla maggiormente in difficoltà è stata una domanda su Tommaso Zorzi, alla quale ha risposto: “Sì può avere l’aiuto del pubblico?”, per poi lanciare via le cartelle senza aggiungere altro al riguardo. Aurora ha anche scagliato una frecciatina a chi ha dato la notizia della sua gravidanza quando lei ancora non l’aveva detto a nessuno (è stato Alfonso Signorini).

“Mia mamma penso dorma nel freezer di notte, perché non ci sono altre spiegazioni. Michelle Impossibile? Quest’anno ho partecipato poco. Però le altre due edizioni devo dire che è stato veramente divertente. per me è sempre una festa quando devo fare delle cose con i miei genitori. Io sono molto fiera delle mie radici e sono tanto fiera di essere figlia loro. Sono contenta dei loro successi e mi piace condividerli con loro. I miei genitori sono persone di valore e quindi non mi coinvolgerebbero se non credessero in me. Questo per me è fonte di orgoglio e di felicità. Mi sono sempre divertita tanto e spero di poterlo fare ancora in futuro.

Nuova gravidanza? No, non sono incinta. Ho detto che lo rifarei, ma non significa che lo stia facendo subito. Si rifarà, adesso non so le tempistiche. Non voglio aspettare troppo, ma non sarà nemmeno domani. Comunque questa volta se posso… posso aspettare tre mesi prima di dirlo? L’ultima volta è stata tragica ragazzi. Voi immaginate di rimanere incinta che non sei nemmeno così pronta, poi non sai se il bimbo è sano, non sai nulla. Era estate, danni collaterali ci sono, qualcuno si è accorto della gravidanza e non saprò mai chi ha fatto uscire la notizia. Ero su Zoom che stavo facendo un colloquio e a un certo punto inizio a vedere una sfilza di notifiche. Era uscita la notizia! Terrore, panico, ero solo di otto settimane. Non lo sapevano ancora i miei amici. Quella volta ero molto arrabbiata. Fino a dove una persona esposta si deve assumere le proprie responsabilità? E dove iniziano a sgravare gli altri?”.