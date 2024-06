Dopo le polemiche relative a presunte tensioni tra ex gieffini durante la sua festa di compleanno, Letizia Petris ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower aprendo un box domande su Instagram.

Alcuni giorni fa, durante una live su Twitch con GrenBaud, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha svelato di aver risentito il suo ex fidanzato Andrea Contadini: “Se ho riparlato con il mio ex dopo la fine del Grande Fratello? Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno, a nessun giornalista. La cosa più sensata era vedersi, parlarsi e chiarire la situazione. Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto. La cosa non è fresca, ma non è ancora il momento”. Ieri, rispondendo ad un fan, Letizia ha confermato di non aver chiarito faccia a faccia con Andrea.

L’ex gieffina ha poi rivelato che all’interno della Casa sono molte le cose che non gli sono piaciute, e alla domanda se una volta terminato il reality è rimasta delusa da qualcuno, lei ha risposto: “Forse”.

Infine, Letizia si è lasciata andare ad una riflessione personale: “Per me non è dura lasciare il passato. Per me è dura lasciare le ferite che quest’ultimo ha causato. Parlo di qualsiasi cosa, amore, amicizia, morte di qualcuno caro… Il passato ti cambia, e alcune cicatrici fanno male. Anche se quel fatto non ti tocca più, non ne parli, non ti genera sensazioni o emozioni, ti ha cambiato. E spesso rimani scottato dallo stesso, tanto che a volte poi hai paura. Io sono andata avanti, ma il mio passato fa parte di me, non posso far finta non esista.

Molti mi dicono spesso che io ho paura di amare, o di farmi amare. Tutto questo è dovuto dal mio passato che in ogni pezzettino di vita mi ha scombussolato. Ad oggi Paolo mi sta dando una grande mano a superare le mie fragilità e la paura che se ne possa andare via come hanno fatto tutti. E ne sono grata perché non è da tutti trovare qualcuno che ti aiuti a curare ferite che non ha causato lui”.