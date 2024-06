Negli ultimi mesi la vita di Chiara Ferragni e Fedez si è trasformata in una vera e propria soap opera. Matrimonio al capolinea, questioni legali, frecciatine social e nuove presunte fiamme.

Di recente, all’imprenditrice è stato affibiato un flirt con Tony Effe, ma lei ha smentito tutto tramite la sua nuova “confidente” Deianira Marzano. Nella giornata di ieri, ha iniziato a circolare la voce secondo cui l’imprenditrice digitale avrebbe intrapreso una frequentazione con Andrea Bisciotti, un avvenente ortopedico.

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Il Tirreno ha anche svelato qualche dettaglio in più sul dottore: “La nuova fiamma di Chiara Ferragni è un medico toscano. E per questo motivo l’influencer ex moglie di Fedez da inizio maggio frequenterebbe con insistenza la Versilia, in particolare Forte dei Marmi. Tutti gli indizi portano ad Andrea Bisciotti, classe 1993. Laureato all’università di Parma, lavora all’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi. Il ragazzo è originario della zona di Pontremoli. Per il momento di lui e Chiara Ferragni non ci sono foto “di coppia”, ma la voce di una relazione tra i due circola sempre con maggiore insistenza e trova conferme da più parti”.

Proprio come ha fatto con Tony Effe, Chiara ha prontamente smentito il gossip nuovamente tramite Deianira Marzano: “Ragazzi, è una grandissima fake news. Me l’ha smentita Chiara”. Intanto, la Ferragni lo segue su Instagram.