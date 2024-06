Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno smesso di seguirsi su Instagram, e nulla lasciava presagire che tra i due ci fosse qualcosa che non andava. Nelle ultime ore, i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono apparsi felici e super affiatati mentre si trovavano a Jesolo per trascorrere un weekend al mare. Con loro ci sono anche la mamma dell’ex tentatrice, i nonni di quest’ultima e Josh Rossetti e Monia La Ferrera.

Greta e Sergio smettono di seguirsi su Instagram

E’ stata una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza a far scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia: “Ame, Sergio e Greta hanno smesso di seguirsi su Instagram, foto e video di coppia eliminati”. “Ragazzi, non so cosa sia potuto succedere, perché erano insieme fino a ieri praticamente!”, ha sottolineato l’esperto di gossip.

Ed in effetti, andando sui profili di Greta e Sergio, si evince che entrambi hanno smesso di seguirsi. Un gesto che, in tempo di social, può significare una sola cosa: c’è qualcosa che non va. Al momento non è chiaro se ci sia in corso una crisi o se i due abbiano litigato, e non ci resta che attendere che uno dei due esca eventualmente allo scoperto per fare chiarezza sulla questione.

La prima crisi tra Greta e Sergio

Già lo scorso aprile, i due ex gieffini avevano attraversato – e poi superato – una piccola crisi. Era stata la stessa Rossetti a condividere con i fan il periodo non facile che stava vivendo con il fidanzato: “Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia.

Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo”.