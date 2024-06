Uno degli ex concorrenti più “iconici” del Grande Fratello Vip presto tornerà in un nuovo reality show, ma questa volta nei panni del conduttore.

L’ex vippone in questione è Alex Belli e il programma si chiama The Social Home, che andrà in onda esclusivamente sul web. Saranno 16 i concorrenti, metà dei quali “sconosciuti”, mentre l’altra metà saranno persone comuni. Tra i volti noti ci saranno anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, questi ultimi protagonisti della passata edizione di Temptation Island.

Di seguito il comunicato ufficiale: “Alex Belli, con la sua esperienza e il suo carisma, è la scelta ideale per guidare questo progetto ambizioso già carico di aspettative. L’attore di Parma ha accolto con entusiasmo l’opportunità di essere il volto di The Social Home, vedendo in questa nuova avventura una sfida nuova ed entusiasmante che gli permetterà di esplorare nuove dinamiche nel mondo dell’intrattenimento.

Sedici concorrenti sono stati chiamati a sfidarsi in prove fisiche e mentali all’interno di una location al momento segreta. La competizione sarà alimentata dall’interazione diretta con il pubblico, che avrà un ruolo cruciale nel determinare il destino dei partecipanti. Divisi in due squadre, i concorrenti affronteranno sfide che metteranno alla prova le loro capacità di cooperazione e strategia, in un contesto dove alleanze e tradimenti saranno all’ordine del giorno”.