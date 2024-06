Ieri pomeriggio, Sergio D’Ottavi ha annunciato di aver chiuso con Greta Rossetti a causa di “tradimenti, bugie e scappatelle”. Qualche ora dopo, l’ex tentatrice ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha parlato proprio della fine della relazione con l’imprenditore laziale, conosciuto durante l'ultima edizione del Grande Fratello.

“Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”.

In una storia successiva, Greta ha aggiunto: “Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensare che di fronte quei commenti c’è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso”.

Nel frattempo, Eugenio Colombo – tirato in ballo da Deianira Marzano come possibile amante di Greta Rossetti – ha smentito il suo coinvolgimento in questa rottura: “Eccomi ragazzi, volevo dire una cosa perché mi state mandando tantissimi messaggi in direct, io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando. lo non c’entro nulla, Greta non ha tradito con me, non c’entro proprio nulla e non ne so nulla. Ci tenevo a dirlo perché mi state mandando tantissimi messaggi”.

Una risposta che, però, non ha convinto l’esperta di gossip: “E ci mancava pure che Eugenio dicesse si è vero, per suscitare ulteriore odio social nei confronti di lui e di lei. Anche io negherei fino allo stremo, anche perché qui non siamo il tribunale che deve condannare gente, poi per queste sciocchezze ci mancherebbe”.

Ma in che termini si era espresso l’ex tronista di Uomini e Donne in merito alla storia tra Greta e Sergio? Durante un’intervista a Casa Lollo dello scorso marzo, Eugenio aveva commentato la relazione tra i due ex gieffini, dicendosi scettico: “Greta e Sergio? Non me l’aspettavo però si vede che sta scattando qualcosa. Ovviamente lei sa bene che dentro i reality le emozioni sono a mille, poi dopo la vita reale è un’altra. Da quello che ho seguito lei stava andando con i piedi per terra con questa conoscenza, infatti il bacio è scattato ieri sera. E’ una cosa mentale perché vivi 24 ore su 24 con delle persone, con alcune magari hai affinità. Io penso che a livello estetico Sergio non è il suo genere, io so i suoi gusti. Non sto giudicando lui, so che è un bravo ragazzo. Ora quando usciranno inizieranno la frequentazione da soli e si vedrà”.