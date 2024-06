“Hande Erçel ha guadagnato 40 milioni di TL in 6 mesi” (1 milione e 160mila euro, ndr). E’ questo il titolo dei siti gossip turchi di questi giorni.

L'attrice di successo Hande Erçel, apparsa in numerosi spot pubblicitari e progetti di serie TV, ha guadagnato 40 milioni di TL nei primi 6 mesi del 2024. Erçel ha iniziato a leggere il copione del film "Lascialo al vento", in cui avrà il ruolo principale con Barış Arduç, ma l’attenzione del media è tutta rivolta ai guadagni delle sue collaborazioni pubblicitarie.

Hande Erçel attira l'attenzione con gli accordi stipulati con numerosi marchi di abbigliamento e gioielleria. In particolare, ha guadagnato 10 milioni di TL da una marca di costumi da bagno, 7 milioni di TL dalla pubblicità di un deodorante e 20 milioni di TL dalla sua collaborazione con una gioielleria, raggiungendo per questi soli tre brand un totale di 37 milioni di TL. Questo grande successo dimostra quanto l’attrice sia ricercata nel settore pubblicitario.

Secondo il giornalista turco Müge Dağstanli, Hande Erçel ha guadagnato entrate significative da numerosi festival ed eventi a cui ha partecipato nei primi 6 mesi di quest'anno. Il cachet dell’attrice è tra i 100 ei 150mila dollari per ogni evento a cui l’attrice partecipa.

Forte anche in termini di followers: Hande Erçel ne ha 31 milioni su Instagram. E ciò fa di lei anche una grande influencer.

Il suo successo è indiscusso, ma questi numeri da capogiro irritano non poco il web. E’ impensabile secondo alcuni guadagnare così tanto mentre in giro c’è ancora fame e guerra soprattutto in alcuni località turche.

Non mancano ovviamente il sostegno delle sue fan che la difendono contro ogni attacco, spesso gratuito e ingiusto.