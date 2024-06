Nelle ultime settimane, Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé anche per la fine della sua amicizia con Anita Olivieri.

Dopo aver dichiarato pubblicamente di aver preso le distanze dalla 27enne romana, l’ex gieffino ha difeso Beatrice Luzzi, criticata da Paolo Masella nel corso di un’intervista. Il macellaio romano aveva espresso giudizi negativi sull’attrice, ma in quell’occasione Garibaldi si era schierato a difesa di Beatrice.

Lo scorso 8 giugno, Letizia Petris ha festeggiato il suo compleanno e, nonostante l’ottimo rapporto instaurato all’interno della Casa, Giuseppe era assente. Nelle ultime ore, la fotografa ha risposto alle curiosità dei follower durante una diretta sui social, ed ha parlato anche dell’ex coinquilino.

“Sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. E’ scomparso, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno, aveva promesso che sarebbe venuto a mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d’accordo con tutti. Ho aspettato mesi, ma a questo punto alzo le mani e va bene così. Non ho altro da dire su di lui, penso di essere l’unica ad aver sempre creduto in lui, nei suoi valori, nel suo modo di essere, di averlo tutelato. Non ci sono video in cui parlo in maniera brutta di Giuseppe, è sempre stato un grande amico, un bravo ragazzo, e lo è ancora. Ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così”.