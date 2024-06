Lo scorso mese, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicatissimo intervento per cambiare il colore dei suoi occhi e, a distanza di alcune settimane è finito nuovamente in ospedale. “Lenticchio” ha documentato sui social il viaggio in ambulanza, nel corso del quale continuava a ripetere: “Oddio, che disastro! Non ci vedo più bene. Ragazzi, non vedo più bene”. In molti hanno ipotizzato che l’operazione agli occhi avesse reso quasi cieco il fidanzato di Drusilla Gucci, ma le cose non stanno esattamente così.

Ospite a Mattino 4, Francesco ha raccontato: “No, non sono stato in ospedale per colpa dell’altra operazione. Mi hanno ricoverato dopo un brutto attacco epilettico. Questo arriva dal fatto che in passato sono stato operato per un tumore e si è creata una sorta di camera d’aria. Poi ho ribaltato gli occhi e in quei momenti ho avuto dei momenti di buio ed è stato brutto. Come mai la cecità temporanea? Quella era dovuta anche all’intervento che ho fatto di recente, almeno così mi è stato detto dai medici. Infatti io non voglio fare da modello e non dico a nessuno di imitarmi. Non incentivo chi mi segue nel fare quello che ho fatto”.

Chiofalo ha parlato del suo ultimo ricovero in ospedale anche in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, e ha rivelato che al momento dell’attacco epilettico era con un amico a giocare alla Playstation e che proprio questo ragazzo avrebbe chiamato i soccorsi. Stando a quanto raccontato da “Lenticchio”, senza quella chiamata lui non sarebbe sopravvissuto: “Sono stati dei momenti molto brutti e per fortuna non ero solo. Mi stavo divertendo con un amico e mi è venuto un attacco epilettico. Sono qui grazie a lui che ha chiamato i soccorsi sennò sarei morto. L’operazione agli occhi non c’entra con l’attacco epilettico. È stata una coincidenza. Io stavo giocando ai videogiochi con questo mio amico, anche lui si è spaventato tanto. Ho avuto dei momenti di buio ed ero terrorizzato”.