Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Giulia De Lellis scoprendo alcuni suoi segreti. “Seguo tutti i miei ex su Instagram, anche quelli che si sono rifidanzati, alla fine dei conti la vita va avanti per tutti”, ha raccontato. L'ultima persona nota con cui ha messaggiato è Ignazio Moser, che domenica 30 giugno convolerà a nozze con Cecilia Rodriguez, per dargli qualche consiglio sulle nozze.

Dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta e la breve frequentazione con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis al momento si considera single (anche se il settimanale Chi l’ha paparazzata a Napoli in compagnia di Tony Effe). “Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa. Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione”.

Giulia De Lellis ha poi raccontato a Fanpage.it che l'ultimo video salvato su Instagram è del professor Tamburello, psicologo che segue ormai da diversi anni. L'argomento erano i ricordi e la capacità di saper distinguere i rapporti sani da quelli tossici. “Essendo un po’ patetica, ho un rapporto molto bello con i ricordi. Anche in ambito sentimentale, ho proprio delle scatoline in cui conservo le cose più importanti e simboliche di ogni relazione”, ha spiegato l’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Al momento sono due le scatole che custodisce con cura e riguardano le due persone che considera le più importanti fino ad oggi: “Non faccio i nomi, ma a buon intenditore poche parole”.

Poi, Giulia ha aggiunto: “Io seguo tutti i mie ex su Instagram, anche quelli che attualmente hanno altre relazioni”. Tra questi Carlo Gussalli Beretta, che ha da poco ufficializzato la storia con Melissa Satta. “Alla fine dei conti la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l'importante che siano felici”, ha detto la De Lellis. E in merito ad Andrea Damante: “Adesso è più tranquilla la situazione, va meglio”.