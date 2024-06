Giulia De Lellis è stata ospite degli studi di Fanpage.it. La nota influencer ha parlato dei suoi ex (Carlo Gussalli Beretta e Andrea Damante), commentando anche la relazione tra il rampollo della nota famiglia di produttori di armi e Melissa Satta. Poi spazio al rapporto con Chiara Ferragni. Tra i suoi oltre cinque milioni di followers su Instagram, non compare il nome dell’imprenditrice digitale. Giulia e Chiara non si seguono più ormai da diverso tempo e non hanno alcun tipo di contatto.

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva ‘Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato’”, ha spiegato De Lellis. Per far capire alla Ferragni che si trattava di una battuta, ha anche provato a scriverle, ma senza ottenere il risultato sperato: “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla".

Per quanto riguarda il rapporto con i followers, Giulia ha precisato di provare a rispondere sempre a chi le scrive, sia che si tratti di complimenti che di messaggi negativi: “Ad esempio, una volta, una ragazza mi ha insultato perché stavo cercando dei bicchieri e finalmente li avevo trovati. Mi scrisse: ‘Svegliati cretina, li trovavi anche al supermercato’. Io le dissi: ‘Lo so, ma dalle mie parti questo supermercato non c'è’”.