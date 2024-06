Lo scorso novembre, durante Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi aveva rivelato che le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Ieri, l’attrice è stata ospite di Nunzia De Girolamo a Estate in Diretta, e ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un nuovo ciclo di chemioterapia, e che questa volta è probabile che le cadano i capelli. La Giorgi ha confidato che per lei questo è un momento di grande fragilità e che ogni tanto ha dei momenti di debolezza, in particolare quando pensa che potrebbe lasciare i figli e il nipotino.

Ecco le parole dell’attrice riportate dai colleghi di Biccy.it: “Ora che sono molto malata ho bisogno di bontà. Sed uno deve uscire di scena deve farlo con la bontà. Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti? Dopo sei mesi di chemio, non cadevano, adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere. Quindi mi sono fatta bionda e ho detto ‘se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da biondi’. Sono andata e ho detto ‘fammi bionda’. Adesso devono cadere e io sto preparando dei cerchietti con la frangia.