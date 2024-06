Questa sera avrà luogo la nuova edizione di “Al Chiaro di Luna”, l’evento organizzato esclusivo organizzato dal settimanale Chi. Dopo il successo della scorsa estate, torna in Emilia Romagna al Palace Hotel di Milano Marittima.

Un summer party imperdibile con il coinvolgimento di oltre duecento personaggi e protagonisti del jet set, dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria e del territorio – e che avrà soprattutto un cuore generoso e solidale. “Dopo anni di eventi mondani, quello che fa la differenza è lo scopo benefico – ha dichiarato Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi -. Sono felice che anche quest’anno Chi si impegni per raccogliere fondi a favore dei bambini meno fortunati. I loro sorrisi saranno con noi nella notte al Chiaro di Luna”.

Dopo la raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna” lanciata lo scorso maggio da Mondadori Media assieme a Banca Mediolanum, Chi prosegue infatti il proprio impegno a favore di questa regione: l’intero ricavato del Gala Dinner 2024 sarà devoluto per sostenere l’acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’attività nel reparto di Neonatologia infantile e pediatrica dell’ospedale di Rimini.

Diversi i volti noti che saranno presenti all’evento: da Sara Croce a Federico Chimirri, passando anche per diversi ex concorrenti del Grande Fratello come Beatrice Luzzi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Proprio in merito alla presenza degli inquilini della Casa di Cinecittà, Amedeo Venza ha rivelato che “ne vedremo delle belle, perché qualcuno ha già iniziato a fare i capricci perché non vuole la presenza di alcuni gieffini”.