Alessio Falsone, reduce dall’avventura nella Casa del Grande Fratello, è il nuovo allenatore della squadra di calcio juniores della Nuova Sondrio. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social del club: “La Nuova Sondrio comunica che Alessio Falsone sarà il nuovo allenatore della squadra Juniores. Nato nel 1992 a Milano, ha avuto esperienze come giocatore e come allenatore.



‘Ho conosciuto Alessio quest’anno grazie a un amico comune – spiega il direttore sportivo biancazzurro Christian Salvadori -. L’ho invitato a vedere il Sondrio e parlando di calcio è subito nata sintonia. E’ un ragazzo giovane, con idee brillanti. Ha da subito dimostrato grande passione e apprezzamento verso tutto il mondo della Nuova Sondrio calcio. È tornato anche in occasione dell’ultima partita col Mapello e la voglia si è trasformata in entusiasmo. Ho deciso di affidargli la panchina perché penso che sia una decisione giusta. Sono sicuro che farà un grande lavoro e io sicuramente lo sosterrò e la società lo supporterà’”.

Al termine del GF, Alessio aveva raccontato di aver ricevuto diverse proposte per partecipare ad alcuni programmi televisivi, ma che aveva rifiutato perché il suo unico obiettivo era allenare una squadra di calcio.

Anita sulla rottura con Alessio: "Ho deciso io di chiudere"

“Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.