La notizia era nell’aria già da alcune settimane, ma adesso è arrivata la conferma. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è incinta. Gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo Tv non lasciano spazio ad alcun dubbio, e svelano la gravidanza della modella ligure. Il futuro papà è Pietro Pellegri, attaccante del Torino. Le foto sono state scattate mentre la coppia si trova in vacanza a Mykonos, in Grecia.

Carolina Stramare, dopo aver vinto Miss Italia, è stata co-conduttrice a Scherzi a parte, mentre nel 2023 ha partecipato a Pechino Express. Era stata scelta anche per L’Isola dei Famosi, ma dovette ritirarsi per problemi di natura familiare.

Quando la modella vinse il concorso di bellezza, era fidanzata con Alessio Falsone, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha intrapreso una frequentazione con Anita Olivieri, giunta però al capolinea lo scorso maggio. In seguito, Carolina ha avuto una fugace storia con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, e negli scorsi mesi si era mormorato di un presunto flirt, poi smentito, con Antonino Spinalbese. “Io e Antonino siamo solo amici – aveva dichiarato -. Gli ho chiesto di togliere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto”.

Poi la storia con Pietro Pellegri: “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui si imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine mi sono dovuta ricredere”.