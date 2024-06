Ci sarebbe anche un ex concorrente di Masterchef Italia nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, hanno dato per certo l’ingresso di Federico Chimirri nella Casa di Cinecittà.

Nel suo curriculum vanta diverse esperienze televisive. Ha iniziato con Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, poi in seguito ha avuto una relazione con Giulia Provvedi (mentre lei era al Gf Vip), è stato concorrente di Masterchef Italia nel 2021, e infine ha avuto una storia (poi giunta al capolinea) con Giulia Cavaglià, ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane, tanti i nomi accostati al Grande Fratello: Cristiano Iovino, Garance Authié, Nicola Tedde, Paola Barale, Luca Vezil, Brando Ephrikian, Vera Gemma, Cristina Plevani e Jasmine Carrisi.